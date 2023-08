Le foncier au cœur des revendications de Cédric André

Lors de son discours mardi dernier dans le cadre de la Fête de Sandy Ground, Cédric André, représentant du conseil de quartier 4 s’est exprimé avec fougue à propos de ce secteur de Saint-Martin où il réside, le défendant plus que jamais.

« Sandy Ground a toujours été oublié et pourtant nous sommes entre les Terres Basses et Marigot où la partie touristique est la flamme de Saint-Martin » déclarait Cédric André en guise d’introduction. Reconnaissant la volonté de bien faire de Louis Mussington, président de la Collectivité qui se trouvait dans l’assemblée, le représentant du conseil de quartier de Sandy Ground a remercié l’homme politique d’être proche du peuple, de tenir le lien et de rester à l’écoute. Cependant, les revendications de Cédric André ne sont pas passées inaperçues : « ça fait des années qu’on demande de mettre une barrière pour sécuriser les enfants de l’école de Sandy Ground et à la sortie. On a aussi demandé qu’une zone de pêche soit mise en place avant le pont pour que les pêcheurs aient des emplacements spécifiques. Ainsi qu’un lieu commercial pour qu’on ait un coin lolo à Sandy Ground ». L’équilibre économique et social s’avère compliqué pour l’intéressé, il faut donc trouver un lien pour avancer dans le bon sens avec les autorités locales. Autre prérogative importante aux yeux de l’orateur, comme à ceux du public présent, la question du foncier : « on s’est battu, on a rencontré les officiels, il faut absolument que les riverains concernés de Sandy Ground, Grand-Case, French Quarter, Saint-James et Cul-de-Sac puissent acquérir un titre de propriété valide contre un euro symbolique. Saint-Martin a été construit et modifié par les Saint-Martinois. Ils ont construit Sandy Ground de leurs mains, avec leurs brouettes. On ne va pas lâcher sur ça ». Pour contrer le désœuvrement qui emplit le quartier de Sandy Ground, Cédric André préconise la valorisation du secteur : « pour que tout à chacun puisse avoir cette volonté de vouloir faire. Pour un meilleur vivre ensemble. Se respecter, s’aimer, échanger, partager, faire avancer les choses dans la bonne direction, c’est important ». Louis Mussington s’est montré très attentif aux propos du représentant du conseil de quartier 4. Dans l’attente de la décision de la commission d’urbanisme concernant le foncier et le prix d’un euro symbolique au mètre carré, le président de la COM a promis qu’il voterait pour lorsque le dossier arrivera en conseil exécutif pour la décision finale. _Vx

