La campagne de nettoyage est prolongée jusqu’au 31 août

Vendredi dernier, Bernadette Davis, 2ème vice-présidente en charge du Cadre de Vie de la Collectivité, s’est rendue à Quartier d’Orléans dans le cadre de la campagne de nettoyage, actuellement en cours.

Accompagnée de la 3ème vice-présidente Dominique Démocrite Louisy et Steven Cocks, conseiller territorial, Bernadette Davis a rencontré les associations du quartier et les agents du service environnement, devant l’école Eliane Clark. L’objectif de ce déplacement était d’encourager les habitants mais aussi les associations de quartier à finaliser les actions de nettoyage avant fin août et le pic de la saison cyclonique. Comme indiqué dans notre édition du 18 août dernier, la Collectivité propose à la population, depuis le 8 juillet et jusqu’au 31 août, de déposer les encombrants tous les soirs après 18h sur le bord de la route. La collecte par les services de la COM et ses partenaires a lieu tous les soirs, à partir de 23h, et permet aux riverains de nettoyer et sécuriser leur lieu de vie. Il est aussi possible de faire enlever votre véhicule hors d’usage (VHU), en adressant votre demande auprès du service environnement : guichet-environnement@com-saint-martin.fr. Cette campagne est menée conjointement avec le ministère VROMI de Sint Maarten qui a engagé la même démarche propreté sur la partie hollandaise. Comme l’année dernière, les prolongations sont de mise et c’est désormais officiel : la campagne est prolongée jusqu’au 31 août 2023. La Collectivité vous donne l’opportunité de faire du vide dans votre maison et de nettoyer votre jardin. Autant en profiter. Comme le rappelle régulièrement Bernadette Davis, la Collectivité prend ses responsabilités et nettoie le territoire tous les jours. Chaque citoyen doit faire de même sur sa propriété ou dans son logement et se montrer impliqué et solidaire en faveur de la propreté du territoire. Nettoyez votre parcelle, mettez-vous en sécurité avant la haute saison cyclonique et contribuez au développement du tourisme en agissant pour la propreté de l’île. _Vx

329 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter