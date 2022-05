LOISIRS : Week-end intensif de Salsa, Bachata et Kizomba

L’association DP Dance Salsa lancera la première édition de son « Warm Up » du 6 au 8 mai. Trois jours axés sur trois danses bien connues dans les territoires d’Outre-mer, à savoir la salsa, la bachata et la kizomba.

Ouvert à tous les amoureux de danses latines, ce week-end d’échauffement en vue du St. Martin DP Dance Salsa Festival qui, lui, se déroulera du 1er au 5 décembre 2022, se composera de cours, de démos et de workshops. L’association DP Dance Salsa a invité pour l’occasion deux danseurs professionnels venant de Puerto Rico et de renommée internationale, Griselle Agosto et Adriel Garcia. Les organisateurs de ce premier « Warm Up », Valérie Boucaut et Davy Pivert, se joindront aux deux invités de prestige pour animer les différents évènements. Le programme s’adresse aux débutants comme aux confirmés.

– Vendredi 6 mai 2022 chez « Papa Dan » (centre commercial de Mont Vernon)

De 19h à 20h : initiation gratuite à la salsa par Valérie et Davy.

De 20h à 23h : soirée dansante pour mettre en pratique l’heure d’apprentissage et enflammer la dancefloor.

– Samedi 7 mai 2022 au restaurant « Aux Mets Tissés » à Hope Estate

De 19h à 20h : workshop de danse animé par Griselle et Adriel.

De 20h à 23h : dîner-spectacle avec un show concocté par la troupe de danseurs du DP Dance Salsa et démonstrations du duo Griselle Agosto et Adriel Garcia.

Le diner-spectacle sera suivi d’une soirée dansante de 23h à 2h.

– Dimanche 8 mai 2022 au 978 Beach Lounge à Friar’s Bay

De 9h à 13h : workshops avec Adriel et Griselle, dont une heure d’initiation à la kizomba et une heure en évolutif.

De 13h à 15h : pause déjeuner bien méritée pour reprendre de l’énergie, toujours au 978 Beach Lounge.

Et à partir de 15h, pour refermer ce weekend de danse intensive, tout le monde se retrouve pour un moment détente et une beach party digne de ce nom, avec encore plus de danse !

Pour les participant.e.s, le programme se fait à la carte, chaque cours ou workshop peut se prendre à l’unité et se paie directement sur place le jour J. Pour suivre tous les cours proposés par l’association DP Dance Salsa lors du weekend « Warm Up » ainsi qu’au diner-spectacle du samedi soir, un pass de 70€ est disponible. Les places sont limitées pour ce dîner-spectacle, ne tardez pas à réserver. Côté tarif pour la soirée complète du samedi (cours suivi du diner et du show), le prix est de 40€ par personne. Après tout ça, vous serez fait prêt.e.s pour le St.Martin DP Dance Salsa Festival ! _Vx

Contactez-nous pour plus d’informations: +590 690 713 993/+590 690 110 436

Facebook : St-Martin DP Dance Salsa Festival

