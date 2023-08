Installation d’une antenne de police à Sandy Ground

Louis Mussington, président de la Collectivité de Saint-Martin, annonçait lors de son allocation officielle dans le cadre de la fête de Sandy Ground la future installation d’une antenne de police au cœur du quartier.

Dans le but de contrer le climat d’insécurité récent et d’améliorer le cadre de vie des habitants de Sandy Ground, la Collectivité s’est engagée à mettre en œuvre des mesures tangibles qui ne sont possibles qu’avec le soutien du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) et à une collaboration étroite avec le Directeur de la Police Territoriale de Saint-Martin, Thierry Verres. Le président de la COM est revenu sur les évènements violents de la nuit du 11 au 12 juillet 2023 où il est intervenu à Sandy Ground pour calmer les tensions : « À titre personnel, lorsque j’ai précisé lors de la fête du 14 juillet que nous vivions un moment difficile, j’ai utilisé le terme de bandit, terme qu’on m’a conseillé d’enlever de mon vocabulaire. Tous les jeunes de Sandy Ground ne sont pas des bandits. Il y a ici des gens sincères, honnêtes, qui veulent contribuer au développement de ce quartier, je les félicite et les intime de continuer sur cette voie. Ce que j’ai vu et vécu le soir des émeutes à Sandy Ground, ce sont quelques jeunes cagoulés prêts à tout, à saccager, à mettre le feu et à tirer sur les gendarmes, c’est inacceptable sur le territoire de Saint-Martin ». Ne voulant plus attendre un moment de crise pour agir, Louis Mussington a donc annoncé la création d’une antenne de police territoriale à Sandy Ground, renforcée par deux gendarmes et cinq policiers originaires du quartier, afin de « jouer la carte de la proximité ». Ces policiers, natifs du quartier, faciliteront le dialogue avec les riverains et établiront un rapport sincère avec la population de Sandy Ground. L’objectif de cette nouvelle antenne est de tisser un lien de confiance avec les habitants du quartier pour les sécuriser et les rassurer, « il faut provoquer le dialogue social » précisait le président de la COM. Les gendarmes détachés pour cette mission seront anglophones, assurant ainsi une communication fluide et évitant d’éventuels malentendus liés à la barrière de la langue. Une bonne communication est primordiale pour construire une confiance mutuelle et garantir la sécurité de tous. Les autres mesures exprimées par Louis Mussington concernant le quartier de Sandy Ground seront publiées dans nos prochaines éditions. _Vx

