SOCIÉTÉ : Rénovation énergétique des casernes de gendarmerie

Dans le cadre des visites de terrain de la Semsamar le 31 août dernier, les officiels se sont rendus dans les casernes de gendarmerie à la Savane et à Concordia pour constater l’avancement des travaux relatifs à la rénovation énergétique des deux zones.

En parallèle du chantier de construction du futur collège 900 à la Savane, la Semsamar, propriétaire des lieux, a lancé, en mai dernier, les travaux de rénovation énergétique des deux casernes de gendarmerie. Cette première réhabilitation bio-environnementale concerne les bâtiments de logement et le pôle de service technique de la gendarmerie avec un objectif d’économiser 30% d’énergie.

La technique choisie pour les logements est inédite sur le territoire, les murs des habitations de fonction seront isolés avec des plaques de polystyrène recouverts d’un enduit de finition. Technique développée pour une entreprise de Toulouse depuis une dizaine d’années et qui est désormais utilisée pour la première fois aux Antilles, ici, à Saint-Martin. Des fenêtres double vitrage seront installées pour contribuer à une meilleure isolation, thermique et sonore, la menuiserie sera modifiée et les anciens climatiseurs seront changés pour des modèles plus économiques en énergie, avec un seul appareil par logement dans la chambre à coucher. L’isolation extérieure permettra une baisse nette de la température dans chaque logement. Le pôle de service technique sera quant à lui recouvert d’un bardage en aluminium qui répond aux normes anticycloniques et parasismiques. La création d’une cuve de récupération d’eau de pluie et d’une cuve tampon pour stocker de l’eau potable est en cours de réalisation. Le chantier de la caserne de gendarmerie de la Savane, dont le budget atteint 6.300.000€ (65% fonds européen REACT-EU, 35% Semsamar) et compte une cinquantaine d’employés, prévoit également une réfection des voiries avec une reprise du réseau enterré et des sols permettant une meilleure évacuation des eaux, une re-végétalisation des espaces verts et l’installation d’aires de jeux pour les enfants. Pour la caserne de Concordia qui comptabilise une centaine d’employés, le budget du chantier de rénovation énergétique atteint 5.300.000€. Les travaux des deux sites seront terminés avant fin 2023, date butoir pour l’utilisation des fonds REACT-EU. _Vx

