BODYBUILDING : Saraly Keller représentera Saint-Martin sur trois compétitions internationales

L’association de bodybuilding et de fitness de Saint-Martin (BFASM) est fière d’annoncer la participation de Saraly Keller, athlète novice qui portera les couleurs de Saint-Martin, à plusieurs compétitions à l’étranger.

Le calendrier des évènements sera bien chargé pour Saraly Keller. Pour la toute première fois de sa carrière, l’athlète représentera Saint-Martin en tant que compétitrice Junior Bikini et concourra également dans la catégorie Senior Bikini lors de trois épreuves : Championnat du Grand Prix IFBB à Miami du 7 au 11 septembre 2023, Championnat d’Amérique Centrale et des Caraïbes à Aruba du 22 au 25 septembre 2023, Championnat IFBB Arnold’s Classic en Espagne du 12 au 14 octobre 2023. Après un entraînement intense dispensé par son entraîneur et juge international de l’IFBB, François Carty, et sa nutritionniste et coach de pose, Josephine Elvina Matthew, Saraly Keller est prête à relever le triple défi et attend avec impatience de participer aux compétitions de bodybuilding. Son parcours au sein de la BFASM dont le leitmotiv est « on n’arrête pas de bouger » est soutenu par la Collectivité de Saint-Martin et Artsen Gas Service. Bonne chance à elle ! _Vx

