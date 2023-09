Sip n’Chat Fridayz : rendez-vous l’année prochaine !

Du 4 au 25 août 2023, le rendez-vous incontournable de Marigot a rencontré beaucoup de succès sur le Front de Mer.

Organisés par l’Office de Tourisme, les Sip n’Chat Fridayz ont signé leur grand retour dans le calendrier local des festivités. Tous les vendredis de ce mois d’août, à la tombée de la nuit, le Front de Mer de Marigot s’est animé de nombreuses activités dans une ambiance chaleureuse, tout aussi appréciée des résidents que des touristes. Un concept qui a rencontré l’engouement général, initialement pensé pour les jeunes en vacances et les familles. Le coin réservé aux enfants a été particulièrement sollicité. La compétition de belote fut prisée et les gagnants ont été dûment récompensés. L’Office de Tourisme tient à remercier chaleureusement tous ceux qui ont tenu un stand durant ces quatre éditions, ainsi que les groupes de musique et les DJs, la sécurité, la protection civile, les restaurateurs et les différents services de la Collectivité qui ont été mobilisés. Merci à tous d’avoir contribué à créer un évènement exceptionnel, et surtout un grand merci à la population pour son enthousiasme ! L’Office de Tourisme vous donne rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition des Sip n’Chat Fridayz, avec encore plus de surprises !

