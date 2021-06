ÉVÈNEMENT : Un nouvel air de fête souffle sur le Roxxy Beach

Le célèbre Beach Bar & Restaurant Roxxy Beach s’est offert les services d’un nouveau manager général en la personne d’Axel. Rencontre.

Peu diront le contraire, l’endroit a tout pour plaire. L’environnement est propice à la détente mais aussi à la fête, et ça, Axel l’a bien compris. Fier de son expérience de gérant de boite de nuit à Ibiza et de plusieurs bars de plage à Saint-Martin, Axel était le combo parfait pour redonner de l’élan au Roxxy Beach à Simpson Bay. « C’était un gros challenge à relever que de transformer le Roxxy en un lieu plus humain, lieu où l’on se sent bien, à l’écoute, aimé et respecté. Mais aussi en un endroit dont le gros potentiel évènementiel soit enfin reconnu. »

Si Axel n’est en poste que depuis le premier mai dernier, les retombées positives de ses initiatives ont déjà largement fait le tour de l’île. « Le Roxxy est comme un petit village et nous sommes au service de sa population, notre clientèle. On sait agir, réagir et s’adapter en fonction de la demande, il m’est primordial d’être à l’écoute des clients et d’adapter notre offre au besoin. Exemple, nous avons récemment changé nos horaires des soirées Angel Night du vendredi à 19h au lieu de 18. Plusieurs clientes m’ont fait part de leur préférence à revenir à 18h et c’est ce que nous avons fait. » Axel ne manque pas non plus de créativité pour donner une identité propre au Roxxy tout en proposant des nouveautés à la clientèle qui grandit à vue d’œil. La dernière en date se déroulera d’ailleurs ce samedi 19 juin. Évènement unique dans la Caraïbe et véritable choc des cultures, la « Summe{R}Evolution Beach Party Act 1 » prendra possession de la grande scène installée sur la plage du ROXXY à partir de midi samedi, et ce jusqu’à 22h. Cinq DJs dont trois DJs locaux -Alex, Nicolas Barcel, Classy D- et deux DJs internationaux VJ Play de Guadeloupe et Julian OK de Miami qui se produira également le lendemain à 16h se succèderont derrière les platines en offrant au public une rencontre de deux styles musicaux que parfois tout oppose, hip hop et house music. Ce pari séduisant n’aurait pas été relevé sans les trois promoteurs locaux de Mad Events qui entourent Axel autour de cet évènement hors du commun qui marquera un tournant dans l’histoire du Roxxy Beach. Derrière Mad Events se trouvent Dylan, Thomas et Yohan dont le savoir-faire est proportionnel à leur réputation : grandissante. Axel a du flair. _Vx

Réservations : +590 690 73 57 27 – +1(721) 520 2001