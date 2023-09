SOLIDARITÉ ANIMALE / My Island Dog : franc succès pour l’opération caddie

Organisée ce samedi 2 septembre au Super U de Hope Estate par l’association My Island Dog, l’opération caddie pour les chiens et les chats a récolté de nombreux dons grâce à la générosité de tous.

Prévue de 10h à 13h et de 17h à 18h, l’opération caddie au Super U de Hope Estate aura permis à Ursula Oppikofer, fondatrice de l’association My Island Dog accompagnée d’Alexandra Duzant, de récolter des caddies remplis de croquettes et pâtées pour chiens et chats, généreusement données par les personnes venues faire leurs courses dans le supermarché qui soutient l’association dans sa démarche de sensibilisation au sauvetage des animaux dans le besoin. L’opération caddie de My Island Dog se déroule tous les premiers samedis du mois à la fois pour la collecte de nourritures pour chiens et chats mais aussi pour la distribution de formulaires de facilitation à la stérilisation des chiens.

Si vous êtes propriétaire d’un toutou et que vous avez besoin d’un accompagnement administratif et financier pour stériliser votre animal de compagnie, l’association My Island Dog vous aide tout au long du processus. Il vous suffit de vous munir du carnet de santé de votre chien pour attester de son identification. Les frais de stérilisation pour le/la propriétaire sont de 50€, l’association prend en charge la différence des coûts de l’opération qui contribuera nettement à diminuer le nombre de chiots errants ou abandonnés. Les opérations caddie de My Island Dog permettent de nourrir les chiens en attente de famille d’adoption, qu’ils soient tout petits ou adultes. Depuis la destruction du refuge lors du passage du cyclone Irma en 2017, les animaux errants et abandonnés ne cessent d’augmenter. L’association accueille à l’heure actuelle une quinzaine de chiens en son siège en attente de leur famille pour la vie et ne peut en recueillir d’autres.

Comme les autres associations de protection animale sur le territoire, les appels de personnes ayant trouvé un chiot ou un chien sont quotidiens mais le manque de familles d’accueil est criant. Grâce aux dons collectés ce samedi 2 septembre, l’association a de quoi stocker de la nourriture pour cette période de pic de saison cyclonique mais la générosité et la solidarité doivent continuer. L’association My Island Dog remercie chaleureusement tous les généreux donateurs et le Super U de Hope Estate pour son soutien. Si vous désirez faire un don (nourriture, Paypal) à l’association, faire stériliser votre chien, devenir famille d’accueil ou adopter un toutou abandonné, contactez l’association au 06 90 50 34 07. _Vx

