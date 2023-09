FOOTBALL : Un jeune Saint-Martinois en stage à la FFF de Clairefontaine-en-Yvelines

L’Académie de football SXM Soccer Five a de quoi être fière, elle fut dignement représentée par Jules Dutrier, jeune Saint-Martinois passionné du ballon rond, lors de sa participation au stage de la Fédération Française de Football de Clairefontaine-en-Yvelines.

Siège historique de l’Équipe de France, le Centre National du Football situé à Clairefontaine-en-Yvelines à une soixantaine de kilomètres de Paris, est aussi surnommé « le Temple » du football français, un lieu où l’exigence du plus haut niveau côtoie l’émotion au quotidien. Jules, 13 ans, était le plus jeune Saint-Martinois participant au stage de football qui s’est déroulé du 14 au 19 août derniers. Pour le jeune sportif passionné, l’expérience fut inoubliable : « Le stage de Clairefontaine-en-Yvelines a été une belle aventure que je partage avec ma famille et Johann Lejeune, responsable du SXM Soccer Five – SS5, que je remercie beaucoup ». Jules ne tarit pas d’éloges concernant les installations proposées au centre, qualifiant le lieu de magnifique et propice à d’excellents entraînements : « Les entraînements ont été très rudes et techniques, avec deux à trois séances par jour que ce soit sur le petit ou le grand terrain, football en salle ou foot en cage. Chaque entraînement a été physique avec des entraîneurs stricts mais on rigolait toujours bien aussi ! ». Lors du stage, Jules a été sélectionné dans un des deux groupes prévus pour les entraînements. Les coéquipiers se réunissaient en une seule équipe pour le football à 11. Outre l’aspect humain et les nouvelles rencontres, le jeune Saint-Martinois garde de cette expérience unique un bon apprentissage de cohésion, un travail appuyé sur le rythme de vie à avoir dans le sport de haut niveau, les devoirs et obligations, le savoir-vivre en communauté et l’importance d’apporter sa pierre à l’édifice : « J’ai été surpris de voir lors de la cérémonie de clôture que les deux seuls prix remis sont celui du meilleur Fair-Play de la semaine et celui de la chambre la mieux entretenue et rangée ». Ce stage au sein de la FFF de Clairefontaine aura donc été un bel apprentissage de la vie dans un parcours de sportif de haut niveau pour Jules Dutrier qui revient avec un diplôme et des notes évaluant son niveau, très bien jugé par les professionnels du ballon rond. _Vx

