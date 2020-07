L’auteur d’un car-jacking extradé de Pointe Blanche et renvoyé en prison en Guadeloupe

DK âgé de trente et un ans, domicilié en partie hollandaise et natif du Surinam a été transféré par les gendarmes en prison en Guadeloupe la semaine dernière. Il avait été condamné à une peine de trois ans de prison ferme en septembre 2019 pour vol avec arme. Précisément il avait participé à un car-jacking quelques mois plus tôt.

Il est aux alentours de 23 heures le 5 janvier 2019 lorsque que DK et un autre individu circulent sur un scooter rue de Hollande à Marigot. Ils font croire à un accrochage à un automobiliste qui va s’arrêter.

DK en profite pour le menacer avec une arme de poing, le conducteur de la voiture immatriculée en partie hollandaise, sort et le complice de DK prend le volant et les deux acolytes s’enfuient.

La victime dépose plainte auprès de la gendarmerie et identifie l’un des deux individus, l’autre ne le sera jamais. Il s’agit de DK. Il est aussi reconnu par d’autres témoins.

La voiture volée est retrouvée une semaine plus tard en partie hollandaise par la police de Sint Maarten ; de fausses plaques françaises d’immatriculation ont été posées entre temps et les numéros de série limés. Fin janvier 2019, la police de St Maarten interpelle DK qui sera convoqué devant la justice française en avril. Mais avec son conseil ils demandent un renvoi. L’affaire est de nouveau examinée le 19 septembre 2019 mais DK ne viendra pas.

Le tribunal prononce une peine de trois ans de prison ferme ainsi qu’un mandat d’arrêt.

En 2020, les autorités françaises apprennent que DK est incarcéré à la prison de Pointe Blanche à Philipsburg et demandent son extradition. Le 11 mai, le parquet de Saint-Martin envoie à son homologue une demande d’entraide aux fins d’arrestation provisoire.

Le 25 juin dernier, DK a été extradé. Il a été présenté au parquet puis transféré le même jour en prison en Guadeloupe. Il a fait appel de son jugement. Il sera rejugé par la cour d’appel de Guadeloupe. Son casier judiciaire en partie hollandaise porte déjà cinq mentions pour des faits similaires