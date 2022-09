ARTISANAT LOCAL : Le marché culturel de Quartier d’Orléans revient ce weekend

L’édition du mois de septembre initialement prévue le weekend dernier a dû être reportée en raison du passage de la tempête tropicale. Le marché culturel de Quartier Orléans revient donc en force ce samedi 24 et ce dimanche 25 septembre de 14h à 19h.

Les organisateurs, Eléa, diplômée en agronomie, et son frère Obadiah, artisan autodidacte, invitent la population à découvrir ou retrouver les joies de leur marché local, artisanal et culturel durant les deux après-midis de ce weekend. Les stands sont divers et variés, mettant toujours la confection et les produits locaux en avant : confits de noix de coco, de patates douces, pudding, caramels faits maison, bonbons de Linda, miel local, tartes, jus de fruits frais, savons trompe-l’œil en forme de cupcake, gâteau ou sucette, pizza végétarienne ou végétalienne préparée par Obadiah dans son four artisanal, ou encore plantes et herbes aromatiques. Les enfants pourront se divertir avec, entre autres, le terrain de golf miniature. Le marché culturel de Quartier d’Orléans ouvre ses portes dès 14h et se trouve au numéro 11 de l’impasse Mont Saline. Il vous suffira de suivre les panneaux indicateurs qui vous mèneront à ce marché dont la réputation n’est plus à prouver. _Vx

Infos : 06 90 88 65 74 ou 06 90 84 16 05

Facebook : Marché Culturel de Quartier d’Orléans

