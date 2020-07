Photo du jour : Elèves et professeurs réunis au restaurant « Chez Margaux »

En attendant les résultats du baccalauréat qui ne devraient plus tarder (le mardi 7 juillet ndlr) et pour marquer aussi la fin de l’année scolaire, Kareen Jacob et Thierry Bergmann, tous deux professeurs section Hôtellerie-Restauration au Lycée Professionnel des Iles du Nord ont invité leurs élèves de Terminale (BAC Hôtellerie-Service) à partager un moment convivial autour d’un déjeuner au restaurant « Chez Margaux », à Concordia.

L’occasion aussi pour les professeurs et les élèves de remercier le « Chef » Michel qui a accueilli tout au long de l’année scolaire en stage les jeunes cuisiniers en herbe.