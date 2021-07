Éducation : 57 élèves de tourisme récompensés

Le service de l’éducation, la COM et l’Office de tourisme ont remis des prix aux meilleurs élèves de tourisme au cours d’une cérémonie vendredi 2 juillet à la CCISM.

Vendredi 2 juillet, le service de l’éducation et ses partenaires la COM et l’Office de tourisme, ont remis 57 prix aux meilleurs collégiens de la filière tourisme au cours d’une cérémonie à la CCISM présidée par Evelyne Fleming, adjointe au vice-recteur et pilote du projet.

Cet enseignement « inédit en France » comme le précise Michel Sanz, le vice-recteur, existe à Saint-Martin depuis huit ans et est dispensé à 160 élèves de 4ème et de 3ème dans les trois collèges (Soualiga, Mont des Accords et Roche gravée de Moho (Q.O)).

Évalués par un jury composé de professionnels, les élèves de 3ème (ainsi que ceux de 4ème qui le souhaitaient), devaient présenter un projet écotouristique pour Saint-Martin, à la fois innovant et viable. Projets sur lesquels ils avaient travaillé en amont avec leurs professeurs. Projections et maquettes à l’appui, ils ont redoublé de créativité et de force de persuasion, et impressionné les membres du jury. Certains d’entre eux se sont particulièrement démarqués par leur aisance à l’oral dans plusieurs langues. Un élève de 3ème du collège de Quartier d’Orléans, Jahmari James, s’est vu remettre le prix d’excellence.

L’ambition de cet enseignement est que ces élèves deviennent des ambassadeurs de leurs collèges et à plus grande échelle de leur île. Ils doivent ainsi connaître cette dernière à travers son histoire, sa géographie, son fonctionnement économique, son environnement ainsi que ses relations régionales, nationales et internationales. « Notre but n’est pas de former des acteurs du tourisme mais de leur faire prendre conscience que nous sommes tous un maillon de cette économie » précise Evelyne Fleming. Plus d’informations sur www.soualigapost.com