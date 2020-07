L’allocation de rentrée scolaire revalorisée de 100€ sera versée le 18 août

L’allocation rentrée scolaire (ARS) sera versée le mardi 18 août 2020 en métropole et dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique). Le plafond de ressources des familles varie en fonction du nombre d’enfants à charge au 31 juillet 2020 et de l’âge des enfants, lit-on sur le site service-public.fr.

L’ARS (à ne pas confondre avec l’Agence Régionale de Santé), est une aide destinée aux parents qui ont de faibles revenus pour leur permettre de faire face aux dépenses de la rentrée scolaire (fournitures scolaires, matériel, vêtements). Cette année, l’allocation de rentrée scolaire est exceptionnellement majorée de 100 € pour aider les familles à faire face aux dépenses de la rentrée. Elle bénéficie cette année à 3 millions de familles.

L’ARS est attribuée sous certaines conditions :

Vous avez à votre charge un ou plusieurs enfants écoliers, étudiants ou apprentis âgés de 6 à 18 ans (pour la rentrée scolaire 2020, l’enfant doit être né entre le 16 septembre 2002 et le 31 décembre 2014).

Votre enfant doit être inscrit dans un établissement ou un organisme d’enseignement public ou privé, ou encore auprès d’un organisme d’enseignement à distance, comme le Centre national d’enseignement à distance (Cned). En revanche, cette allocation n’est pas attribuée quand l’enfant est instruit au sein de sa famille.

Si votre enfant est confié par le juge à l’aide sociale à l’enfance (Ase) ou à un service ou établissement sanitaire ou d’éducation, son allocation de rentrée scolaire sera conservée sur un compte bloqué auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Elle sera versée à votre enfant, à sa demande, quand il sera majeur, pour l’accompagner dans son autonomie.

Une « mesure de solidarité »

C’est « une mesure de solidarité pour nos enfants, afin qu’ils puissent reprendre l’école avec tout ce qu’il leur faut dans la trousse et dans le cartable pour bien apprendre », a relevé mercredi le ministre des Solidarités, Olivier Véran.

Attribuée sous conditions de ressources, l’ARS passe cette année à 469,97 euros pour un enfant âgé de 6 à 10 ans (après 368,84 euros en 2019), à 490,39 euros pour un enfant âgé de 11 à 14 ans (389,19 euros l’an dernier) et à 503,91 euros pour un enfant âgé de 15 à 18 ans (402,67 euros en 2019), a précisé le ministère.

Les apprentis aussi concernés

Elle est versée pour « chaque enfant scolarisé né entre le 16 septembre 2002 et le 31 décembre 2014 inclus », ainsi que « chaque enfant né après cette date et déjà inscrit en CP », selon le communiqué. Elle concerne aussi les apprentis, indique la Caisse d’allocations familiales (CAF) sur son site.

L’ARS sera versée aux parents dont les revenus annuels de 2018 étaient inférieurs à 25.093 euros pour un enfant à charge au 31 juillet de cette année, 30.884 euros pour deux enfants à charge ou 36.675 euros pour trois enfants à charge.

Exécutée « dans le cadre du plan de relance », la majoration de l’ARS « vient renforcer le soutien apporté par le gouvernement aux familles modestes face à une crise qui a pesé parfois lourdement sur leurs revenus et leur quotidien », a noté le ministère. Le 15 mai, « une aide exceptionnelle de solidarité avait été versée à plus de 4 millions de foyers et familles modestes », a-t-il rappelé.