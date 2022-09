LA TEMPETE TROPICALE EARL PROCHE DE ST-MARTIN

La dépression que l’on observait depuis quelques jours à l’Est de notre île s’est intensifiée.

Des avions chasseurs de cyclones américains ont volé dans cette dépression hier soir et les données ont indiqué que la circulation et le centre du système sont devenus bien défini ce qui signifie qu’il répond aux critères d’un cyclone tropical.

La dépression est donc désignée comme la tempête tropicale Earl avec des vents maximums de 35 kt soit 65km/h. La pression minimale est estimée à 1005 mb sur la base d’une sonde lancée par un des avions.

Earl se dirige vers l’Ouest-Nord-Ouest, ou au cap 295° à 12 kt ou 22km/h.

La trajectoire prévue fait passer le centre de Earl à environ 115km au nord de Saint-Martin ce samedi après-midi.

Earl devrait par la suite d’affaiblir et remonter au nord.

L’humidité relative du système reste également inférieure à ce qui est idéal pour un renforcement et par conséquent les prévisions d’intensité sont modestes.

Les vents de tempête devraient demeurer au Nord et à l’Est, et en conséquence devrait éviter les îles sous le vent (ou Leeward islands dont Saint-Martin fait partie), les îles vierges et Porto-Rico.

Résumé :

1. Il est prévu que la tempête tropicale Earl passe près du nord des îles Sous-le-Vent, les îles Vierges, et Porto Rico pendant le week-end. Des rafales, surtout sous les grains, seront possible sur ces îles aujourd’hui et demain.

2. Les fortes pluies d’Earl n’entraîneront cependant pas de fortes inondations qui seront limitées aux agglomérations et aux petits cours d’eau dans les îles sous le vent, aux Îles Vierges et à Porto Rico ce week-end. Hausse rapide des rivières possible à Porto Rico.

Cliquez ici pour Earl en mouvement (chargement 1 minute, consomme beaucoup de data)

154 vues totales, 154 vues aujourd'hui