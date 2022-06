Education : Sports à l’école : 30 minutes par jour obligatoire à la rentrée pour les élèves du primaire

Emmanuel Macron a annoncé lors d’un déplacement à Marseille que la pratique de 30 minutes de sport par jour à l’école primaire deviendra obligatoire à la rentrée scolaire de septembre. Et donc à Saint-Martin aussi.

Dès septembre prochain, « les élèves d’école élémentaire feront trente minutes de sport chaque jouré, a annoncé Emmanuel Macron, le jeudi 2 juin, à Marseille. Cette mesure est déjà expérimentée dans environ 7 000 écoles depuis septembre 2020, dans le cadre d’objectifs lancés par le gouvernement à l’approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.

Lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait déjà fait part de sa volonté de généraliser cette pratique sportive quotidienne « pour les enfants de 6 à 12 ans » dès la rentrée.

Le chef de l’Etat a insisté sur l’importance de l’activité physique pour les enfants. « C’est une vraie révolution, pour à la fois mieux apprendre et avoir une vraie politique de prévention en santé pour lutter contre l’obésité et la sédentarité de beaucoup de nos enfants et adolescents ».

