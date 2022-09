FAIT DIVERS : Deux chiots écrasés par une benne à ordures à la Baie Orientale

En début de semaine dernière, l’émotion fut forte à la Baie Orientale lorsque plusieurs personnes ont découvert les corps sans vie de deux chiots sur le parking du boulevard des plages.

Depuis plusieurs semaines, une chienne et ses trois chiots vivaient aux abords du parking situé entre les Salines d’Orient et la plage de la Baie Orientale. Craintifs, les animaux n’avaient guère pu être approchés suffisamment pour être capturés, pris en charge et placés à l’adoption, comme cela se fait très régulièrement par les bénévoles des différentes associations luttant pour la cause animale et œuvrant au quotidien pour réduire le nombre de chiens en état de divagation dans les rues de Saint-Martin. Ils étaient nourris régulièrement afin de créer un lien de confiance qui aurait permis de les aborder. Depuis leur présence sur site, aucun problème n’a été répertorié concernant les chiens en question. Dans la nuit du 28 au 29 août, deux des chiots ont été sauvagement écrasés par un camion-poubelle. Selon les images d’une vidéo-surveillance, l’acte semble délibéré, ne laissant aucune chance aux deux chiots. La gendarmerie a été dépêchée sur place dans la matinée, constatant les corps massacrés. La vidéo a été remise aux forces de l’ordre comme élément de preuve et les services de la Collectivité en charge de la gestion et du ramassage des ordures ménagères ont été informés. Plusieurs particuliers furent auditionnés en qualité de témoins. Seules les associations ont la possibilité de déposer une plainte directe. Les chiens errants sont certes un sujet complexe et récurrent sur le territoire, mais il est indispensable de condamner ce type de comportement sadique et barbare. L’enquête est en cours. _Vx

