La semaine des mathématiques dans les établissements scolaires a débuté !

Pour cette nouvelle édition de la « Semaine des mathématiques » les établissements scolaires de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin s’inscrivent dans la dynamique nationale. Le thème retenu pour cette année est « Mathématiques et société ».

Rappelons que cette semaine a pour objectifs de :

• Montrer à tous les élèves des écoles, collèges et lycées ainsi qu’à leurs parents, une image actuelle, vivante et attractive des mathématiques;

• Insister sur l’importance des mathématiques dans la formation des citoyens et dans leur vie quotidienne (nombres, formes, mesures, sciences du numérique) ;

• Présenter la diversité des métiers dans lesquels les mathématiques jouent un rôle important ou essentiel ainsi que la richesse des liens existant entre les mathématiques et les autres disciplines (physique, chimie, sciences de la vie, environnement, informatique, sciences économiques et sociales, géographie, etc.) ;

• Développer chez les élèves le goût de l’effort, la persévérance, la volonté de progresser, le respect des autres, de soi et des règles : autant de valeurs communes au sport et aux mathématiques ;

• Montrer que la pratique des mathématiques peut être source d’émotions de nature esthétique (élégance d’une théorie, d’une formule, d’un raisonnement) afin de dévoiler le lien entre mathématiques, plaisir et créativité

Ainsi, diverses opérations et événements se tiendront du 15 au 21 mars 2021 dans les établissements scolaires :

Les mathématiques dans la vie courante :

• Un problème de la vie courante à résoudre chaque jour pour tous les cycles.

• Promenade mathématiques : repérer la présence d’objets mathématiques dans le quotidien.

• Mise en place d’un marché de produits locaux à l’école Clair Saint-Maximin dans lequel les élèves de cycle 2 seront amenés à effectuer des achats avec la participation d’élèves de cycle 3.

• Ateliers et expositions pluridisciplinaires à l’école élémentaire Marie Amélie-Leydet.

• Au collège Mont des Accords : exposés sur la vie, le travail, les applications dans notre vie courante de mathématiciens.

• Concours d’énigmes au collège Mont des Accords.

• Parcours : chaque jour, les élèves, par équipe, iront à la rencontre d’énigmes à résoudre dans des lieux différents de l’école élémentaire de Gustavia.

Les mathématiques et le sport :

• Olympiade des mathématiques à l’école maternelle Jérôme Beaupère : ateliers de jeux mathématiques sportifs.

• « Courseton » au sein de l’école élémentaire Clair Saint-Maximin : Visualiser et comprendre les relations entre les distances (cm, m).

• Activités sportives en lien avec les mathématiques : Mölki-Tik tak toes- Jeux des cibles-Parcours d’orientation- Défis : parcourir la plus grande distance par une classe. Courir le plus vite sur une distance donnée- La course aux coordonnées ou tir à l’arc.

Les mathématiques et les arts :

• Découverte quotidienne d’une œuvre d’art : repérer et identifier les différents éléments mathématiques.

• Math et Art à l’école Clair Saint-Maximin : Réalisation d’œuvres en 3D et d’œuvres éphémères à la craie (arabesque).