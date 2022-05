Nouvelle série inquiétante de braquages à main armée en partie française

Depuis quelques semaines, nombre de secteurs du commerce à Saint-Martin sont en proie à une nouvelle flambée de braquages à main armée. Dernières victimes en date : un restaurant de la Baie Nettlé braqués deux fois en l’espace de quatre jours et pas plus tard qu’hier, une station essence située à Howell Center !

Selon nos informations, trois nouveaux braquages à main armée ont été commis en moins d’une semaine dans les secteurs de la Baie Nettlé et Marigot.

Les mardi 24 et samedi 28 mai derniers, deux individus cagoulés dont l’un en possession d’un pistolet, ont fait irruption en milieu de soirée dans un restaurant renommé de la Baie Nettlé et ont contraint le responsable de l’établissement à leur remettre le contenu de la caisse.

Fort heureusement, il n’y a pas eu de blessé, mais les personnes visées et des témoins de la scène dont des touristes en vacances avec leurs enfants ont été fortement choqués. Il y a de quoi !

Le personnel d’une station essence traumatisé

Pas plus tard qu’hier matin, peu après 7 heures, un autre commerce a été la proie des malfaiteurs. Selon toujours le même mode opératoire, plusieurs individus cagoulés et armés ont menacé le personnel et ont fait main basse sur la caisse. L’un des employés a été blessé après avoir reçu un coup de crosse à la tête.

Alertés, les gendarmes se sont rendus sur place pour effectuer les premières investigations. _AF

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui