L’art s’invite à la Gribouille School de Cole Bay

Lors des activités de vacances à la Gribouille School, les enfants n’ont pas manqué de créativité.

Dessin, peinture, confection de masques dans la plus belle tradition saint-martinoise, l’école maternelle Gribouille School et son équipe bilingue qui accueillent les enfants anglophones et francophones de 18 mois à 6 ans proposait des ateliers de création artistique où les petits ont laissé libre court à leur imagination. Bravo aux artistes en herbe et à Jocelyne qui dirige cette école de Cole Bay depuis maintenant plus de 20 ans. _Vx

Infos : 06 90 39 69 08 / +1 (721) 544 4881 – gribouilleschool@gmail.com

