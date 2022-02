La famille Webster reçue au ministère de la Justice

En début de mois, le président de la Collectivité avait sollicité un rendez-vous avec le ministre de la Justice pour évoquer le dossier complexe de la famille Webster. Le ministère a donné une réponse favorable et rapide. Aussi Randy et Rinaldo Webster accompagnés du président Daniel Gibbs et du préfet Serge Gouteyron ont-ils été reçus mercredi par les conseillers du Garde des Sceaux.

«Il s’agissait pour nous d’exposer la problématique globale de la succession et les probables irrégularités qui ont été repérées dans la procédure. Nous avons été compris et entendus », confie Daniel Gibbs sur sa page Facebook.

Par ailleurs, le président a demandé une mission de l’inspection générale de la justice appuyée d’autres administrations. Les conseillers ont également indiqué qu’elle devrait être prochainement envoyée. «Il s’agira de prendre en compte toute la problématique du foncier de l’île et plus particulièrement la situation de cette succession », précise Daniel Gibbs qui ajoute que dans cette attente «une procédure judiciaire solidement portée par les ayants-droit concernés est nécessaire en appui de cette mission. Elle devrait permettre d’aboutir à une situation plus favorable pour la famille ».

