Commémoration : L’hommage aux héros de la Gendarmerie

Le mercredi 16 février, à l’occasion de la journée nationale d’hommage aux morts de la gendarmerie nationale, une cérémonie présidée par le Secrétaire général, Sous-Préfet, Fabien Sésé s’est déroulée à la caserne de la Savane sous le commandement du Lieutenant-colonel Maxime Wintzer.

Les autorités civiles et militaires ont rendu hommage à trois gendarmes morts en accomplissant leur mission cette année et salué les «héros ordinaires qui agissent dans la discrétion et l’humilité du service quotidien», selon les mots du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, prononcés à la lecture du Secrétaire général.

Trois gendarmes sont décédés en France dans l’exercice de leurs fonctions depuis le 1er janvier 2021 : la maréchale des logis-cheffe Jennifer Benet, du groupe de commandement de la compagnie de la gendarmerie départementale de Hyères, le 28 septembre 2021 à l’âge de 36 ans, le gendarme Gaëtan Binet, de la brigade de proximité de Port-Jérôme-sur-Seine, le 7 octobre 2021 à l’âge de 27 ans, et le maréchal des logis-chef Claude Ruocco, du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Dardilly, le 15 janvier 2022 à l’âge de 53 ans.

À l’occasion de cette journée commémorative, trois gendarmes de la compagnie de Saint-Martin ont été mis à l’honneur pour leur engagement et leur action au service de la population.

