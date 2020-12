La COM va définir un plan d’actions pour renforcer l’employabilité de la population

La Collectivité souhaite élaborer une gestion prévisionnelle des emplois et compétences territoriale (GPECT) sur son territoire qui permettra d’aboutir à «une démarche coordonnée d’entreprises et d’acteurs locaux destinée à anticiper et accompagner les mutations économiques de la collectivité de Saint-Martin».

L’objectif est de «renforcer l’employabilité de la population» grâce à «des actions de formation rapprochant les compétences des salariés et des demandeurs d’emplois aux besoins des entreprises». «Cette démarche est aujourd’hui inexistante sur le territoire de Saint-Martin. Les données sur les prévisions d’emploi et les besoins en compétences ne sont disponibles qu’à travers une enquête BMO conduite chaque année par Pôle emploi à laquelle environ 25 % des entreprises répondent», déclare-t-elle.

Pour ce faire, la COM va se faire accompagner d’un cabinet consultant basé à Paris, Terre d’Avance. Cet accompagnement se déroulera en deux principales étapes : la phase 1 correspondant au diagnostic et à la définition des enjeux, la phase deux à l’élaboration d’un plan d’actions.

Terre d’Avance devra notamment «initier un dialogue territorial de proximité en vue de déterminer les grandes tendances territoriales qui se dessinent (situation économique, vecteurs et perspectives d’évolution, besoins des entreprises en compétences, compétences ou qualifications adaptées/ inadaptées, carences ou gisements d’emploi, mesure des écarts, etc.) et de dégager des enjeux objectivés et partagés par tous les partenaires (élus, branches professionnelles, pôle-emploi, missions locales, etc.)».

L’ensemble des éléments recueillis permettra la rédaction d’un «plan de développement en faveur de l’emploi et des compétences dans les territoires à partir d’une stratégie partagée et prospective ». (soualigapost.com)