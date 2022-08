La COM met en place sa propre aide de rentrée scolaire

Le conseil exécutif a validé début juillet la mise en place d’une aide de rentrée scolaire. Baptisée «ARSc», cette aide forfaitaire vise à soutenir les familles dont les enfants sont scolarisés dans les établissements scolaires publics du premier degré et du second degré*, dans l’achat de manuels, matériel et fournitures scolaires pour l’année 2022-2023.

Le montant de l’aide variera selon le niveau de l’enfant, il sera ainsi de 200 euros pour les élèves scolarisés en élémentaire, 300 euros pour les collégiens et 450 euros pour les lycéens. Au total, la Collectivité a programmé une dépense de 1,7 million d’euros.

Pour bénéficier de l’aide de rentrée scolaire de la COM, les parents (ou représentant légal de l’enfant) devront présenter des pièces justificatives.

La COM prévoit de confier la gestion administrative et financière de ce nouveau dispositif à l’agence de services et de paiement (ASP).

* (ou pour des raisons inexistantes de filières sont scolarisées hors du territoire)

(soualigapost.com)

