SINT MAARTEN : Des exercices réalisés par l’armée en cas de situation d’urgence

Le ministère de la Défense a lancé lundi dernier un exercice complet de secours aux victimes des ouragans dans les îles du Vent. Les forces militaires s’entraîneront avec divers partenaires locaux de sécurité sur les îles du 11 au 29 septembre.

L’objectif de cet exercice régional est le déploiement militaire le plus rapide et le plus efficace en cas de menace réelle d’ouragan. Des escadrons sont arrivés à Sint Maarten, Saba et Saint-Eustache. Les unités militaires profiteront de leur séjour pour se familiariser davantage avec les trois îles et les partenaires concernés qui s’y trouvent, tels que les organisations gouvernementales, les organisations non gouvernementales et les entreprises qui jouent un rôle important dans les secours d’urgence. De petites activités se dérouleront à tour de rôle, réparties sur les différentes îles.

La grande majorité du personnel militaire est déjà présente dans la région des Caraïbes et comprend des unités du Marine Squadron Carib (Aruba), du navire naval Zr. Mme Pelikaan, les navires FRISC et plusieurs autres unités de soutien de la flotte et des Marines.

Par ailleurs, un détachement maritime est présent en permanence à Sint Maarten. Grâce à la formation sur les îles du Vent, en cas d’ouragan qui frappe les îles, il est possible de fournir immédiatement une aide d’urgence et de secourir les personnes dans le besoin, a indiqué le ministère de la Défense. « Dans une telle situation, les militaires peuvent également soutenir les autorités civiles et contribuer à l’ordre et à la sécurité publics ». _AF

