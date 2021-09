La Collectivité en charge de la gestion de nouveaux sites appartenant au Conservatoire du Littoral

Le Président Daniel Gibbs a signé, le mardi 28 septembre dernier, avec la directrice du Conservatoire du Littoral, Agnès Vince, la Convention de gestion du domaine terrestre et maritime du conservatoire du littoral sur le territoire de Saint-Martin, entérinant la gestion par la Collectivité de Saint-Martin de certains sites du Conservatoire du Littoral.

Un premier accord a été initié en décembre 2019 lorsque le Conservatoire du Littoral a confié la gestion des terrains du Galion à la Collectivité. Cette convention a porté ses fruits puisque un travail conjoint est actuellement mené au Galion en faveur d’un aménagement naturel de cette zone littorale publique.

La convention signée ce mardi 28 septembre concerne essentiellement les étangs de Saint-Martin. Ainsi, la collectivité devient gestionnaire des sites suivants : Pointe du Bluff, Grand Ilet, Babit Point, Pointe Molly Smith, Grand Etang, Etang Rouge, Etang de Grand-Case, Etang de l’aéroport, Etang de la Barrière et Etang de Chevrise.

Une répartition des missions est donc mise en place à travers cet accord : la collectivité devient officiellement gestionnaire des sites du conservatoire du littoral désignés dans la convention, et ce dernier conserve ses missions de propriétaire des sites.

La convention est signée pour une durée de 6 ans reconductible une fois.

Comme l’ont souligné le président Gibbs et la directrice Agnès Vince, la signature de cette convention marque une forte collaboration entre le Conservatoire du Littoral et la Collectivité de Saint-Martin au service des sites naturels et de leur conservation. Des projets conjoints seront menés pour préserver ce patrimoine naturel.