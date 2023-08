Des maisons pour les jeunes poissons

Après un an de mise en œuvre, le projet soutenu par la Plan France Relance du Ministère en charge de l’Environnement et l’Union Européenne appelé « Atténuation des impacts liés aux aménagements portuaires sur la biodiversité marine côtière de Saint-Martin » est un succès.

Le projet est accueilli par l’Établissement portuaire de Saint-Martin sur les sites du Port de Galisbay et de la Marina Fort Louis à Marigot, ainsi que par la Marina de l’Anse Marcel. L’installation de 40 nurseries artificielles appelées Biohut®, technologie de restauration écologique fournie par la société Ecocean, s’est effectuée en juillet 2022 permettant de protéger les jeunes stades de vie des diverses espèces de poissons arrivant pour s’installer sur les côtes saint-martinoises. Des caisses grillagées de coquilles de lambis sont suspendues sous les pontons aux endroits stratégiques où les petits animaux n’ont plus d’abris. Elles fournissent habitats et nourriture aux jeunes poissons dans les zones concernées. Ces habitats vont permettre à ces petits derniers de s’abriter et de grandir dans un lieu protégé des prédateurs. Ils pourront alors rejoindre le récif une fois adulte. Cette action permet le développement de la biodiversité et la protection des écosystèmes côtiers. Ce dispositif a fait ses preuves : après dix mois, les Biohut®, ont permis de multiplier le nombre d’espèces présentes dans le port et les marinas par trois en moyenne et le nombre de poissons par douze, contribuant ainsi au retour de nombreuses espèces de poissons emblématiques de Saint-Martin. Ces nurseries jouent donc un rôle essentiel pour atténuer la perte des habitats naturels servants de zone de croissance et d’alimentation. Les gestionnaires des sites portuaires ont déjà fait part d’une volonté de poursuivre ce projet en conservant ces Biohut® pour restaurer les fonctionnalités côtières. Le maintien des habitats naturels et le déploiement des habitats artificiels dans les zones artificialisées contribueraient au bon développement des populations de poissons. _Vx

