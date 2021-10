Environnement : Réouverture de la déchèterie de Galisbay le jeudi 28 octobre 

La déchèterie de Galisbay est momentanément fermée. La Collectivité procède à la réparation des bennes de stockage. La réouverture au public jeudi 28 octobre 2021.

A noter que la déchèterie de Cul de Sac est ouverte aux particuliers, du lundi au samedi. Le dépôt du verre, plastique et encombrants est gratuit pour les particuliers. Vous pouvez également déposer vos déchets verts et encombrants près des bacs poubelles collectifs. La Collectivité procède au ramassage des encombrants 7 jours sur 7, des déchets verts 6 jours sur 7 et des déchets ménagers 7 jours sur 7.

En attendant la mise en œuvre du nouveau marché public pour le tri sélectif des déchets et l’installation des nouvelles colonnes de tri, la Collectivité fait intervenir une entreprise 2 fois par mois pour vider les colonnes et collecter le verre et le plastique pour prise en charge à l’écosite de Cul-de-Sac.