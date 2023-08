New York racontée en photos à Marigot

Le magasin Photo Caraïbes situé aux Amandiers à Marigot a pour habitude d’inviter des photographes professionnels ou amateurs à exposer dans ses lieux. La Ti Expo concerne cette fois cinq photographes offrant aux visiteurs leur vision de la Grosse Pomme.

Sobrement intitulée « New York New York » qui n’est pas sans rappeler la légendaire chanson de Frank Sinatra, l’exposition qui a débuté le 24 juillet dernier fait la part belle aux oeuvres de cinq photographes locaux en les personnes de Raphael Novella, Thomas Proust, Cameron Hyman, Laurent Bayly et Christian Mansana, gérant du magasin Photo Caraïbes qui abrite la Ti Expo à Marigot et dont l’entrée est située dans la ruelle des Amandiers menant au front de mer. Chargées d’une forte dimension artistique, les photographies de New-York, en couleurs ou en noir et blanc, sont à découvrir et à admirer jusqu’au 15 septembre prochain en fonction des horaires de la boutique (voir infos). Voici un joli clin d’œil à la ville qui ne dort jamais qui n’est qu’à quatre heures de vol de notre territoire. _Vx

Infos – Heures d’ouverture de Photo Caraïbes :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30

Samedi de 8h30 à 12h30

