Cinq sites interdits à la baignade en Guadeloupe

Le bilan de la saison 2022 sur la qualité des eaux de baignade en Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy a été publié par l’Agence Régionale de Santé de Guadeloupe. Après les résultats pour notre territoire détaillés dans notre précédente édition, voici ceux concernant Saint-Barth et la Guadeloupe.

1.442 prélèvements ont été réalisés en Guadeloupe. 105 sites de baignade en mer et en rivière sont référencés au niveau européen. Selon les résultats des quatre dernières années, 65,1% des baignades sont classées en qualité excellente soit 2,1% de moins qu’en 2021, 12% sont de bonne qualité, 7% de qualité suffisante, 10% de qualité insuffisante soit 2% de plus qu’en 2021 et 5% toujours interdites. Quatre sites sont classés en qualité insuffisante au regard des résultats des six dernières saisons, soit du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2021 et sont interdits à la baignade : Petit Pérou à Capesterre Belle Eau, Anse à sable à Bouillante, Les Basses à Grand Bourg de Marie Galante et Viard à Petit Bourg. Par ailleurs, le site de Petite Anse à Bouillante au droit du rejet de la station d’épuration a également été interdit à la baignade. Malgré cette interdiction, la surveillance de la qualité de l’eau est tout de même maintenue par l’ARS. La réouverture sera conditionnée par la mise en place de mesures efficaces pour la restauration des milieux et l’atteinte d’une qualité à minima suffisante sur le long terme. Des actions devront être entreprises pour identifier les causes et raisons des résultats, éviter, réduire ou éliminer les sources de pollution et informer le public. À Saint-Barthélemy, sur 13 sites, les résultats montrent 92% des baignades classées en qualité excellente et 8% des baignades classées en bonne qualité (1 site). Sur l’ensemble de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barth, 85% des baignades sont jugées conformes aux normes européennes par l’ARS. Un bilan annuel est par ailleurs diffusé au niveau national via le site internet du ministère de la santé : http://baignades.sante.gouv.fr. Des informations relatives à chaque site de baignade sont également disponibles. _Vx

