Un quart de la population de Saint-Martin a moins de 15 ans

La population officielle de Saint-Martin est au 1er janvier 2021 de 34 064 habitants selon l’Insee. 24 % des habitants ont moins de 15 ans, 43 % sont âgés entre 25 et 54 ans et 21 % ont plus de 55 ans.

Malgré une proportion importante de jeunes, la population est vieillissante : en six ans, la part des moins de 15 ans a baissé de 4 points et la part des plus de 55 ans a augmenté de 5 points. Saint-Martin compte aujourd’hui près de 1 500 jeunes en moins qu’en 2015 (soit 8 339) et 1 400 personnes âgées de plus de 55 ans en plus (soit 7 054). Les 25-54 ans sont aussi moins nombreux (- 968 personnes pour s’établir à 14 563) mais représentent toujours un plus de 4 personnes sur 10.

Saint-Martin compte moins de femmes aujourd’hui qu’en 2015 (17 904 contre 18 812) mais quasiment autant d’hommes (16 160 contre 16 780). Aussi en valeur absolue les femmes sont-elles toujours légèrement plus nombreuses que les hommes (52,5 % contre 47,5%).

Concernant la part de résidents étrangers, 3 personnes sur 10 sont d’origine étrangère et 7 sur 10 sont de nationalité française selon l’Insee. La population étrangère s’élève aujourd’hui à 10 215 habitants, contre 11 314 en 2015 (- 1 099 personnes). Il y a six ans, les personnes étrangères représentaient 32 % de la population. (soualigapost.com)