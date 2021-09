Collecte et distribution de matériels scolaires : les membres du Leo Club Safari ont fait des heureux !

L’alphabétisation et l’éducation étant deux des axes stratégiques majeurs du Lions Club International, les membres du Leo Club Safari ont jugé opportun de débuter l’année Leo par une collecte de matériels scolaires les 27 et 28 août derniers suivi d’une distribution.

Le samedi 4 Septembre dernier, le Leo Club Safari, en partenariat avec le Lions Club Fort Louis, a remis près de 25 Kits scolaires (sac à dos remplis de fournitures scolaires) à des familles défavorisées en vue de la rentrée scolaire 2021-2022.

Aussi, les 3 écoles primaires, Hervé Williams, Aline Hanson et Omer Arrondell se sont vu remettre aussi des kits scolaires et d’autres lots de matériels scolaires : trousses, colle, gommes, stylos, cahiers, ardoises etc… afin que les enseignants puissent cibler et identifier les jeunes les plus nécessiteux pour bénéficier de ces dons et leur permettre d’envisager plus sereinement la rentrée.

Nos plus sincères remerciements à vous tous, les partenaires Super U et Office Fournitures qui répondent toujours présents et les généreux donateurs sans qui nous ne pourrions pas agir aujourd’hui.

Nous avons pu permettre à quelques enfants de prendre le chemin de l’école avec fierté et dignité !

Bonne rentrée scolaire à tous.