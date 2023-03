ENVIRONNEMENT : Devenir guide professionnel d’observation des oiseaux, c’est possible grâce à « Nature Foundation SXM » !

Au cours de la dernière semaine de mars, « Nature Foundation SXM » enseignera aux résidents intéressés à devenir gratuitement des guides touristiques certifiés pour l’observation des oiseaux dans le cadre du projet d’observation des oiseaux et d’écotourisme, soutenu par SXM (R4CR).

En offrant une opportunité de source de revenu supplémentaire aux futurs guides, ce projet profitera non seulement aux guides mais aussi à l’économie. Des milliers de visiteurs arrivent sur l’île pendant la haute saison, un grand nombre de navires de croisière, et beaucoup d’entre eux sont fascinés par la faune locale, en particulier l’avifaune ou les oiseaux. « Les écosystèmes marins et terrestres de Saint-Martin sont magnifiques.

Ce n’est pas étonnant de voir autant de personnes visiter l’île chaque année», souligne Nature Foundation SXM. « En offrant plus d’opportunités à nos visiteurs et à nos résidents de voir notre nature de manière durable et respectueuse de l’environnement, nous pouvons réduire la pression sur notre île.

L’écotourisme est une tendance mondiale croissante à laquelle Saint-Martin peut facilement participer. En utilisant cette source de revenus, nous pouvons également sensibiliser à la biodiversité de l’île. Les visiteurs et les résidents pourront acquérir les connaissances dont ils ont besoin pour prendre des décisions plus respectueuses de l’environnement et plus délibérées. Cela aura un impact positif sur l’environnement et ouvrira la voie à une île avec un avenir plus durable ».

L’éducation est nécessaire pour promouvoir ce changement, et ce programme de formation y parviendra. Les résidents choisis participeront à un cours de formation certifié d’une semaine où ils apprendront les informations cruciales nécessaires pour effectuer des visites ornithologiques professionnelles. Pour garantir que ce projet ait un impact positif sur le plus grand nombre de parties prenantes possible, ces informations seront utilisées et mises en pratique par le biais de conférences publiques et de visites d’écoles.

« Une formation sera dispensée qui permettra aux nouveaux guides ornithologiques de montrer à leurs clients des zones incroyables de l’île et les nombreuses espèces d’oiseaux importantes et uniques qui y vivent. Les oiseaux sont considérés comme des espèces indicatrices, ce qui signifie que la santé générale de l’environnement peut être prédite en examinant la santé des oiseaux qui y vivent. Ainsi, les guides seront également formés aux activités de surveillance afin qu’ils puissent signaler tout changement, problème ou défi qu’ils pourraient rencontrer sur le terrain », précise Nature Foundation SXM.

Le programme R4CR est financé par le gouvernement des Pays-Bas par le biais du St Maarten Trust Fund, qui a été créé pour fournir une assistance à l’île après l’ouragan dévastateur Irma en 2017. Le programme R4CR est mis en œuvre par VNG International et supervisé par la Banque mondiale.

Si vous souhaitez participer à cette formation gratuite de guide d’oiseaux, contactez la fondation à l’adresse suivante : birdproject@naturefoundationsxm.org pour réserver votre place dès aujourd’hui ! _AF

