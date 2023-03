TOURISME : L’Office du Tourisme de Saint-Martin à la conquête du marché scandinave

En février dernier, l’Office de Tourisme a organisé une première tournée promotionnelle en Suède, au Danemark et en Norvège, afin de développer ce marché encore émergent pour notre destination.

Afin de positionner Saint-Martin auprès de cette clientèle spécifique, des représentants de l’Office de Tourisme ont mené un roadshow dans les pays nordiques européens, du 19 février au 2 mars. Une première dans cette région pour l’Office de Tourisme, venu convaincre une cible exigeante susceptible d’être séduite par l’offre Saint-Martin. Les dernières tendances de ce marché révèlent en effet que pour un tiers des voyageurs, les plaisirs gastronomiques influencent leur choix. Ces clients, très actifs et tournés vers l’écotourisme, sont aussi en quête de nouvelles cultures, d’authenticité, d’excursions et d’activités sportives. La délégation saint-martinoise était composée d’Aïda Weinum, directrice de l’Office de Tourisme, Bernadette Venthou-Dumaine, conseillère territoriale et membre du comité de direction, Roxane Fleury, chargée de communication et Fabian Charbonnier, chargé de promotion sur le marché européen. Les actions de promotion ont été organisées en collaboration avec United Spirit Nordic, l’agence de représentation de l’Office de Tourisme dans ces pays.

Créer des liens avec professionnels et médias

Première étape du voyage scandinave à Stockholm, dans le restaurant français « Le Bon Plat » où travaille le chef saint-martinois Louis de Caunes. L’Office de Tourisme avait convié une vingtaine d’agents et journalistes suédois, en présence du partenaire Air France – KLM représenté par Christine Asa à Stockholm. Après une présentation de la destination et une séance de questions-réponses témoignant d’un fort intérêt, la rencontre s’est poursuivie autour d’une dégustation de spécialités locales cuisinées par Louis de Caunes.

La tournée promotionnelle s’est poursuivie le 24 février à Herning, ville du centre du Danemark où se tenait l’un des salons touristiques majeurs des pays nordiques, Ferie for Alle, ouvert aux professionnels comme au grand public.

Saint-Martin a assuré sa présence sur le stand du tour opérateur USA Rejser. Des rendez-vous ont eu lieu tout au long de la journée avec des agences de voyages, mais aussi avec les partenaires Air France – KLM et l’agence de développement touristique de la France, Atout France, représentée par Benoît Chollet. Dans l’après-midi, la destination a été présentée aux médias lors d’un événement spécifique.

Troisième étape du roadshow nordique à Oslo, le 28 février, pour une opération séduction auprès d’une vingtaine de professionnels et médias norvégiens. L’Office de Tourisme avait choisi le cadre chaleureux et atypique du boutique hotel Amerikalinjen pour présenter les atouts de la destination, en présence de la compagnie Air France – KLM qui a communiqué sur les liaisons aériennes ente l’Europe du Nord et Saint-Martin. Toutes ces rencontres ont permis de tisser des liens décisifs avec les partenaires touristiques des trois pays scandinaves, en leur offrant une lisibilité globale de la destination Saint-Martin.

