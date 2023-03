FAIT DIVERS / Anguilla : accident de bateau, deux personnes décédées

Ce 11 mars en matinée, un accident de bateau dans le West End d’Anguilla a couté la vie à deux personnes. Quatre blessés sont à déplorer.

Comme stipulé dans un communiqué du Département de la Gestion des Catastrophes d’Anguilla rapportant l’accident, les services d’urgence sont intervenus ce samedi 11 mars vers 10 heures du matin dans le West End sur un incident provoqué par la houle impliquant un bateau de Calypso Charters transportant des touristes de passage. Sur les six personnes concernées, deux sont décédées dont un membre de l’équipage et un touriste. Les quatre survivants de ce drame ont été transportées à l’hôpital Princess Alexandra afin de recevoir les soins d’urgences, leurs jours ne sont pas en danger et ils ont depuis quitté le centre hospitalier. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’accident. Dans un message publié le jour du drame, la direction de la compagnie de charters s’est exprimée : « Chère famille Calypso, au nom de la Direction de Calypso Charters, nous vous confirmons que ce matin le capitaine et l’équipage de notre navire Calypso 2 ont été impliqués dans un accident mortel. Nous confirmons également avec tristesse que nous avons perdu notre compagnon bien-aimé, Shan. Brad est actuellement à l’hôpital et réagit. Trois de nos invités à bord sont vivants. Cependant, un membre de la famille est décédé. Aucun mot ne peut capturer notre douleur en ce moment. C’est une situation extrêmement difficile et sensible qui nous touche personnellement. Nous continuerons à faire de notre mieux en tant que direction pour vous partager des ressources de deuil et des lignes de communication ouvertes. Nos prières sont pour les familles concernées et entre nous. Nous vous aimons tous et chérissons vraiment chaque membre de l’équipe. Ensemble, nous traverserons cette période difficile ». _Vx

598 vues totales, 598 vues aujourd'hui