La 3ème édition du SXM Swimrun 2023 aura lieu ce dimanche 30 avril

Cinq longues années se sont écoulées depuis la précédente édition de cette compétition qui mêle course à pied et natation organisée par l’association « Tous à l’Ô » qui s’associe cette année avec le club Saint-Barth Triathlon pour que les sportifs des deux îles s’affrontent dans un même défi.

Avec une première épreuve qui s’est déroulée à Saint-Barth ce dimanche 23 avril, la grande finale du challenge des Îles du Nord se tiendra le dimanche 30 avril avec un parcours quelque peu différent de la compétition de 2018. Précision importante, le titre de champion s’adresse aux équipes ayant déjà participé au challenge de Saint-Barthélemy à condition que les deux membres du binôme soient résidents des Îles du Nord. Les sportifs saint-martinois sont cordialement invités à participer à la compétition de ce 30 avril pour remporter l’épreuve de Saint-Martin. En d’autres termes, il n’est nullement obligatoire d’avoir participé à l’épreuve de Saint-Barth pour remporter la compétition saint-martinoise. Chaque épreuve (Saint-Barth et Saint-Martin) a son propre classement au temps. Le concept reste le même : parcourir en binôme (femmes, hommes ou mixte) un itinéraire varié alternant course à pied et natation. En pure cohésion d’équipe, l’intégralité du parcours doit être effectué par les deux membres du binôme en se tenant à une distance maximale de dix mètres. Les deux équipiers devront portés leur matériel pendant toute la durée de l’épreuve (pull-buoy/flotteur, plaquettes de natation, lunettes et bonnet de bain). Boris Villemin, de l’association Tous à l’Ô, conseille vivement aux sportifs de garder leurs chaussures pour nager. Les palmes sont autorisées pour augmenter ses chances de se déplacer plus rapidement dans l’eau, à condition de les porter sur les phases de course à pieds. Pour ce dimanche 23 avril à Saint-Barthélemy, les participants attaqueront, dès 6h du matin, un parcours de 16,3km partant des hauteurs de Colombier jusqu’à la plage du Nikki Beach. La finale doublée d’épreuve locale aura quant à elle lieu le dimanche 30 avril à Saint-Martin au terme de laquelle sera désigné le binôme vainqueur de la compétition et l’équipe gagnante de l’épreuve saint-martinoise. Le départ sera donné de Galisbay à 6h30 pour une 1ère course de 12km qui amènera les sportifs jusqu’à la plage de Friar’s Bay. La natation prendra le relais sur 2km jusqu’à Happy Bay où une seconde course à pieds sera lancée vers Grand-Case. Les phases suivantes de course à pieds & natation passeront par Petite Plage, Anse Marcel et Mont Vernon pour rejoindre la ligne d’arrivée au Coco Beach de la Baie Orientale. Les inscriptions sont ouvertes aux personnes qui détiennent une licence de la Fédération Française de Triathlon ou d’un pass compétition, au magasin Trisport et à la boutique One Love. Comptez 50€ pour les frais. Un bus partira du Coco Beach, partenaire de la compétition, pour amener les participants au départ de Galisbay. Encore une promesse sûre d’une belle fête sportive ! _Vx

Infos : 06 90 65 96 83

88 vues totales, 88 vues aujourd'hui