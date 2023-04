PREVENTION / Sécurité routière à Saint-Martin : enjeu majeur de l’Etat, la Collectivité et des acteurs locaux

« En matière de sécurité routière, nous avons un sentiment d’échec ». C’est par ces mots forts que le préfet délégué des Iles du Nord, Vincent Berton, a débuté la conférence de presse organisée mercredi matin dans les locaux de la préfecture.

L’Etat, représenté par le préfet, et la Collectivité ont décidé de mettre en place un plan d’actions pour lutter contre l’insécurité routière qui dure depuis bien trop longtemps sur le territoire. Les chiffres de l’année 2023 en matière d’accidentologie sont plus que préoccupants puisque d’ores et déjà trois personnes sont décédées sur les routes de Saint-Martin. Face à ce constat alarmant, et après les Assises de la Sécurité Routière organisées le 13 décembre 2022 à la CCISM, plusieurs dispositifs et actions vont être menés sur le territoire en collaboration avec les acteurs locaux. Mercredi matin en préfecture, étaient présents le capitaine de gendarmerie François Deneufgermain, Michel Vogel, président du MEDEF Saint-Martin, Sandrine Jabouley, MEDEF-CCISM (la sécurité routière dans le monde de l’entreprise) Bruno Ravier, chargé de mission avec l’Association Sécurité Routière SXM, Andy Armongon, chargé de mission auprès du vice-recteur de l’Education Nationale, Gina Rabinaud, manager à l’agence de la Sécurité Sociale de Saint-Martin, Fabienne Monmarson, adjointe au directeur des services du cabinet et cheffe de projet « Sécurité Routière » de la Préfecture et M. Germain du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD).

Tour à tour, chacun des acteurs mobilisés pour lutter contre ce fléau a présenté des actions concrètes qui seront menées dans les jours et semaines à venir, notamment tout le mois de mai, mois de la sécurité routière. De nombreuses campagnes d’information, d’éducation, de formation et de prévention seront mises en place pour mettre l’accent sur le comportement à risques de nombreux automobilistes, pilotes de deux-roues qui mettent trop souvent la vie d’autrui en danger à Saint-Martin, y compris leur propre vie.

Les causes des accidents sont toujours les mêmes ou presque : alcool, stupéfiants, caractère illégal et dangereux des « runs sauvages », non-port des équipements de sécurité (casque), vitesse et non-respect des priorités, distracteurs (téléphone au volant).

Une prise de conscience collective doit amener chacun d’entre nous à respecter les règles élémentaires de sécurité routière sur le territoire. Un énorme défi à relever, notamment auprès de la jeunesse saint-martinoise mais aussi chez les adultes qui doivent montrer l’exemple.

C’est à ce prix que l’on pourra peut-être endiguer l’insécurité routière qui règne au quotidien sur les routes de Saint-Martin._AF

