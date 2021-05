Journée Portes Ouvertes jeudi 20 mai de la Délégation Solidarité et Famille

La délégation Solidarité et Familles, sous l’égide de la 3ème vice-présidente Sofia Carti-Codrington, organise ce jeudi 20 mai, une journée Portes Ouvertes pour les usagers des services sociaux, sur le parking de la Délégation Solidarité, rue Paul Mingau à Concordia, de 9h à 13 heures.

Cette journée d’information est organisée afin de mettre en lumière les services sociaux de la Collectivité et ses partenaires institutionnels : La délégation Solidarité et Familles, l’Etat, Pôle Emploi, la Caisse Générale de Sécurité Sociale et les structures d’accueil Bethany Home et SESSAD.

Cette journée Portes Ouvertes a pour objectif d’offrir une meilleure connaissance au public des aides et dispositifs en vigueur sur le territoire et de l’informer sur les démarches administratives à engager. Des stands d’information retraçant le parcours de vie des usagers seront ouverts au public dans le respect des gestes de distanciation sociale. Le public pourra venir se renseigner et bénéficier d’un panel complet d’informations sur un même lieu.

La Collectivité et sa délégation Solidarité et Familles ont souhaité initier cet événement pour une bonne information du public. Les administrés sont invités à profiter de cet événement public pour recueillir un maximum d’information dans le domaine du social.