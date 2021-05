La députée relance l’Etat sur le projet de démonétisation du RSA à Saint-Martin

C’était l’une des annonces faites d’Emmanuel Macron lors de sa venue à Saint-Martin fin septembre 2018 : le revenu de solidarité active (RSA) sera démonétisé à Saint-Martin,. Le président de la République avait précisé que cette mesure entrerait en vigueur en juillet 2019 et serait expérimentée jusqu’en 2023.

Deux ans et demi plus tard, le dispositif n’est toujours pas appliqué. Aussi la députée de Saint-Martin a-t-elle interrogé ce jour le ministre des Outre-mer via une question orale sans débat à l’Assemblée nationale sur le sujet. «Le gouvernement a proposé à la Collectivité, en janvier 2020, de reprendre la compétence normative en matière de RSA, ce qui ne répond pas à ses attentes», a commenté Claire Guion-Firmin qui demande ainsi si le gouvernement «peut se positionner clairement sur la poursuite de cette expérimentation, au moment où les dépenses du RSA risquent de croître significativement ».

Aucune réponse n’a encore été apportée. (soualigapost.com)