Le quai pour les pêcheurs pourrait (bien) voir le jour

Il y a des projets auxquels il est devenu difficile de croire bien que leur concrétisation ne semble pas si compliquée. La construction d’un quai de débarquement pour les pêcheurs à Saint-Martin en est un.

Depuis plusieurs années, les élus expriment leur volonté de mettre à disposition des marins pêcheurs professionnels un espace où ils pourraient vendre leurs poissons directement aux consommateurs. Au milieu des années 2010, il avait été prévu d’installer ce quai sur le front de mer à Marigot. Puis à Quartier d’Orléans. La création d’un halle aux poissons avait été inscrite parmi les actions à mener en 2016 dans le cadre du Contrat de Ville.

Fin des années 2010, le projet ressort des tiroirs, dépoussiéré. Il a subi quelques modifications notamment dans sa localisation : le quai de débarquement ne sera plus à Quartier d’Orléans mais à la marina Royale à Marigot.

Ce nouveau projet élaboré avec le concours des services de la préfecture (direction de la mer) est présenté en août 2018 aux professionnels de la mer et aux commerçants de la marina Royale puis validé par le conseil exécutif en mars 2019.

Mais deux ans plus tard, le chantier n’a toujours pas démarré. Toutefois, il serait sur le point de l’être. En effet, la COM vient de lancer un avis de marché pour la maîtrise d’œuvre pour la création d’un point de débarquement des produits de la mer. Autrement dit elle recherche un prestataire pour l’élaboration des études préliminaires, de projet, pour l’assister dans la consultation des entreprises, la passation des contrats de travaux, l’exécution et la réception de ces travaux.

Si ce marché ne se révèle pas infructueux (si la COM reçoit des candidatures), on peut espérer un démarrage des travaux fin 2021, début 2022. Mieux vaut tard que jamais. (soualigapost.com)