GUADELOUPE Situation sanitaire inquiétante

2 000 nouveaux cas en 2 jours, l’épidémie progresse toujours sur un rythme très inquiétant. 16 personnes sont décédées entre vendredi et lundi. Le plus jeune avait 39 ans. Les évacuations sanitaires se poursuivent.

On déplore 111 morts du Covid-19 ces dernières 24 heures et 245 nouveaux patients étaient en soins critiques ce mardi. Ce qui porte à 1 953 le nombre de personnes admises en réanimation à l’hôpital ce 17 août, contre 1 908 la veille. En tout, 10 219 patients sont hospitalisées à cause du Covid-19, selon Santé Publique France.