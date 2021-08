FAIT DIVERS : Ecole saccagée à Quartier d’Orléans

L’école Omer Arrondell de Quartier d’Orléans a subi de graves dégradations durant le week-end dernier. Des personnes se sont introduites dans l’établissement et ont saccagé 8 salles et le bureau de direction, indique la collectivité. La gendarmerie a effectué les premières constatations et les relevés d’empreintes. Une enquête est en cours.

Toute personne détenant des informations est invitée à se rapprocher de la gendarmerie de la Savane.

Au delà de la destruction du matériel scolaire, les locaux ont été souillés avec de la peinture déversée sur les sols, le mobilier, les fenêtres et les murs. La Collectivité condamne « avec fermeté le comportement de ceux qui détruisent volontairement le bien public. Cette école accueille de jeunes enfants pendant l’année scolaire, ce sont eux les premières victimes de ces agissements intolérables », précise-t-elle.

« Les personnes à l’origine de cet acte de vandalisme doivent être appréhendées. L’école est dans un état déplorable sans parler du gaspillage du matériel scolaire au détriment des élèves. Il y a de la peinture partout… Toutes les classes sont souillées. Des personnes ont peut-être vu quelque chose… Je les invite à informer la gendarmerie ou le service de l’éducation de la collectivité. Bien évidemment, nous allons faire ce qu’il faut pour que l’école soit nettoyée et puisse accueillir les élèves à la rentrée mais nous n’avions pas besoin de cela », déclare la troisième vice-présidente Sofia Carti-Codrington, en charge de l’éducation.

(soualigapost.com)

(crédit photo : COM)