Fourrière animale : Nouvelle capture des chiens errants sur la voie publique prévue du 9 au 24 mai

Une nouvelle campagne de capture des chiens errants en divagation sur le domaine public sera menée du lundi 9 au mardi 24 mai par la Collectivité. Les propriétaires sont donc priés de garder leurs animaux attachés et de les surveiller, même après la phase de capture.

La COM rappelle que selon l’arrêté territorial 033-2014, il est interdit de laisser divaguer les animaux sur le territoire, que les chiens doivent être tenus en laisse et muselés s’ils appartiennent à une catégorie dite dangereuse. Les propriétaires de chiens sont également tenus de ramasser les déjections de leur animal sur la voie publique, y compris dans les espaces verts et les caniveaux.

Enfin, la Collectivité travaille au projet de création de la fourrière et d’un refuge animalier. Le terrain public servant au développement de ce projet a été identifié. L’attribution de l’appel à candidature pour la gestion de cette structure passera obligatoirement par une mise en concurrence règlementaire dans les mois qui viennent.

Pour toute information sur la phase de capture, contacter la Direction de l’Environnement au 0590 87 50 04 / 0690 88 69 29.

