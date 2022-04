Chômage : Nouvelle baisse des demandeurs d’emploi au premier trimestre à SXM

Le nombre de personnes inscrites à Pôle Emploi Saint-Martin sans emploi et tenues d’en rechercher un (catégorie A) s’élève au 31 mars à 4 490. Il s’affiche en baisse pour le quatrième trimestre consécutif. Ce sont 400 personnes en moins inscrites en catégorie A aujourd’hui par rapport à il y a un an, 60 de moins par rapport à fin décembre 2021.

Durant la période post Irma, le nombre de demandeurs d’emploi avait baissé et avoisiné pendant près de sept trimestres la barre des 4 000 avant de grimper jusqu’à des niveaux jamais atteints (proches des 5000) dans le contexte socioéconomique difficile dû à la pandémie de Covid-19.

Le nombre de personnes en catégorie A représente 82 % du total des personnes inscrites à Pôle Emploi. Les femmes sont toujours largement majoritaires : elles sont 2 660 sans emploi au 31 mars, soit 1,45 fois plus nombreuses que les hommes à rechercher un emploi (2660 contre 1825). Un peu plus de la moitié d’entre elles sont âgées entre 25 et 49 ans, 38 % ont plus de 50 ans et 8,3 % moins de 25 ans.

Par rapport au premier trimestre de l’an passé, Pôle Emploi compte 325 femmes en moins et 60 hommes en moins. Autre baisse significative, celle des jeunes de moins de 25 ans : ils sont 450 à rechercher un emploi, soit 115 de moins qu’il y a un an, 30 de moins depuis fin décembre 2021. Les 25-49 ans sont eux 190 de moins qu’il y a un an, soit 2395 aujourd’hui. Quant aux plus de 50 ans, ils sont 1655 à rechercher un emploi contre 1745 à fin mars 2021.

63 % des sorties de Pôle Emploi (catégorie A, B et C) sont dues à une cessation d’inscription pour défaut d’actualisation, 9,8 % à une reprise d’activité déclarée. Quant aux entrées, 24 % sont dues à une réinscription rapide, 16 % à un retour d’inactivité, 13 % à une fin de contrat. _Soualiga Post.com

