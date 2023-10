FORMATION : L’Académie des Métiers, au service des jeunes saint-martinois

Situé au 1er étage de l’Aventura Mall à Hope Estate, le centre de formation professionnel et d’apprentissage, fondé et dirigé par Gladys Repetto, compte depuis son inauguration plus de 600 élèves.

Forte d’un catalogue de formations professionnelles spécialisé dans la vente, le tourisme et l’immobilier, l’Académie des Métiers est aussi la première école privée du territoire sur les métiers de la coiffure et de l’esthétique. Proposant des CAP, Bac Professionnel, Titre Professionnel et BTS à temps plein ou en alternance, le centre de formation ouvert depuis le 3 mai 2021 offre aussi la possibilité de se familiariser avec l’e-learning, dispositif d’apprentissage organisé à distance et en ligne qui délivre un contenu pédagogique. Le panel éducatif ne s’arrête pas là, l’Académie des Métiers qui se fait un point d’honneur de travailler en lien étroit avec le rectorat de la Guadeloupe assure des remises à niveaux et des formations réglementaires assurant l’adaptation au poste de travail, le maintien ou le développement des compétences fondamentales.

Malgré une conjoncture où la majorité des élèves montrent à la base des retards impliquant des remises à niveaux, l’Académie des Métiers compte en moyenne un taux de réussite général de 70 à 85%. Détentrice du statut de Centre de Formation des Apprentis et de la certification Qualiopi reconnus par l’État, l’Académie des Métiers a lancé cette année le Bachelor chargé de gestion en collaboration avec une école parisienne.

Grâce à ce nouveau dispositif, 14 stagiaires issus des classes de BTS NDRC et tourisme ont poursuivi leurs études en restant sur le territoire avec pour projet de monter leur société à Saint-Martin. Actuellement, le centre de formation a doublé son chiffre d’élèves depuis la première année et en recense 220 en 2023.

Ce succès est directement lié à la confiance des entreprises locales qui collaborent avec l’Académie des Métiers. En accueillant des apprentis, ces 150 entreprises locales bénéficient d’un retour de 550€/mois sans charge la première année avec une rémunération pour l’apprenti en fonction de son âge et de son parcours (de 471,14€ à 1747,20€). Consciente de l’importance de la mobilité, l’équipe du centre de formation composée de 25 personnes finance tout apprenti désireux de passer le permis de conduire, à hauteur de 500€ (aide de l’État) et l’accompagne en partenariat avec une auto-école de son quartier. Avec une demande qui ne cesse de grandir de la part des candidats et cette volonté de continuer à s’agrandir, l’Académie des Métiers a encore de très beaux jours devant elle au service de la jeunesse saint-martinoise. _Vx

Infos : 0590 77 85 98 – www.academiedesmetiers.com



498 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter