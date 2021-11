3 journées commémoratives du Saint Martin’s Day organisées au Lycée Professionnel Daniella Jeffry du 8 au 10 novembre

Mme Vallette Laurence et Mme Chamodon Elisabeth, enseignantes en Lettres Histoire et Géographie du Lycée Professionnel Daniella Jeffry, porteuses du projet, proposent une commémoration du St Martin’s Day au Lycée Professionnel Daniella Jeffry pour trois classes de Seconde Bac Professionnel.

Cette fête, chaque 11 novembre, est l’occasion d’évoquer l’histoire et la culture de notre île, souvent peu ou mal connues des élèves et des enseignants.

Alors, pourquoi ne pas profiter de ce moment festif pour contextualiser les enseignements d’Histoire du programme de Seconde ?

En effet, l’organisation de cet événement sur trois journées avec des animations pédagogiques et des conférences d’intervenants extérieurs, sera destinée à trois classes en section européenne, en spécialités « Métiers de la Restauration et de l’Hôtellerie » et « Métiers de la Relation Clients ».

L’idée nous est venue en réfléchissant à la contextualisation de notre 1ère séquence d’Histoire du programme de nos classes de Seconde : « L’expansion du monde connu (XVème- XVIIIème) » et, plus précisément la découverte de l’île par Christophe Colomb qui lui donna son nom en 1493, le jour de la Saint-Martin.

Aussi, nous souhaitons reconduire annuellement ce projet en suivant la chronologie du programme d’Histoire de la classe de Première jusqu’en Terminale, avec ces mêmes classes.

Ce projet répond aussi à un objectif pédagogique où l’apprentissage interactif de nos élèves les sensibilise à la culture de notre territoire et intègre le multilinguisme, une forte et belle ouverture identitaire vers des horizons élargis au reste du monde dont ils sont les fiers héritiers. C’est leur permettre de se construire, de les valoriser tout en assimilant des connaissances et en les éveillant à l’envie d’apprendre.

Enfin, nous attendons de cette expérience une cohésion de classe pour ces primo-entrants au Lycée Professionnel autour d’un projet stimulant, où ils seront acteurs de leur formation, notamment au cours des deux sorties pédagogiques qui ouvriront cette période le lundi 8 novembre au matin. Puis, les mardi 9 et mercredi 10 novembre, ils participeront à des conférences sur l’Histoire de St Martin servies pas M. Franz Gumbs en bilingue et M. Jay Haviser en anglais.