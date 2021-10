Un forum de l’apprentissage organisé samedi 9 octobre ouvert à tous de 9h à 15h

L’UT DEETS et l’ensemble des partenaires (CCISM – PÔLE EMPLOI – COLLECTIVITÉ – LES 6 CFA) invitent la population saint-martinoise et particulièrement les jeunes âgés de 16 à 30 ans au forum de l’apprentissage qui aura lieu ce samedi 9 octobre de 9h à 15h au parking de Lazy Bay à Marigot (parking central payant face à la Caisse d’Epargne).

Ce forum a pour objet de permettre aux jeunes saint-martinois d’obtenir un contrat en apprentissage et d’accéder à un parcours de formation leur permettant d’obtenir un diplôme allant du CAP au MASTER.

Les 6 Centres de formation seront présents pour aider les jeunes dans leur projet professionnel et leur parcours de formation (Académie des métiers – ISGCN – FORE IDN – LB formation Outremer – CLOUD971 – GRETA).

Plus d’une quinzaine de secteurs d’activité sont offerts pour une quarantaine d’actions de formation en alternance réalisées sur le territoire. Les institutionnels seront également présents pour les orienter sur leur droit, sur les modalités de recrutement et sur leur orientation professionnelle (L’UT DEETS – CCISM – PÔLE EMPLOI). Suivre une formation en apprentissage est une voie d’excellence liant formation théorique et formation en entreprise pour une maîtrise parfaite des compétences et une opérationnalité immédiate dans l’entreprise.