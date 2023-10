Distribution gratuite de deux nouveaux livres pour les tout-petits ce samedi

L’association Les Fruits de Mer, qui organisait le week-end dernier le Festival des Oiseaux Migrateurs et le lancement de deux livres, continue sur sa lancée avec la distribution de deux autres livres, demain en matinée.

Ce samedi 21 octobre dès 9h à l’Amuseum Naturalis de Quartier d’Orléans, le public est invité à célébrer le lancement de Soualikids, une nouvelle série de livres pour enfants réalisée par l’association les Fruits de Mer. Pour l’occasion, les deux premiers livres de la série, Soualikids Island et Soualikids Island Coloring Book, seront distribués gratuitement jusqu’à midi, en présence de l’auteure et du photographe. L’association a développé la nouvelle série Soualikids suite aux demandes des éducateurs et des parents de Saint-Martin. Ces derniers étaient à la recherche de matériel pédagogique en rapport avec le territoire qui soit accessible aux tout-petits et aux enfants du niveau maternelle. Chaque livre de la série est un « livre de mots » quadrilingue : anglais, français, espagnol et néerlandais. L’objectif de la série est de présenter la nature, la culture et le patrimoine de Saint-Martin, pour aider les petits enfants à acquérir la base du vocabulaire pour décrire l’environnement exceptionnel dans lequel ils vivent. « Nous avons nommé la série Soualikids parce qu’elle a été créée pour les enfants de Saint-Martin, et Soualiga est l’un des noms amérindiens de cette île. Les livres sur la nature de cette série sont conçus par paires », explique l’auteure Jenn Yerkes. Soualikids Island est un livre d’images en couleur « regarder et apprendre », regorgeant de photos éclatantes d’incroyables animaux de Saint-Martin. Son binôme Soualikids Island Coloring Book est un livre « colorier et apprendre » avec deux pages de coloriage amusantes pour chacun des animaux, ainsi qu’un guide visuel sur la 4ème de couverture. Les deux livres incluent les noms des animaux dans les quatre langues. « Lorsque les adultes et les enfants plus âgés partagent ces livres avec les petits enfants, cela leur permet d’enrichir leur vocabulaire et de découvrir la nature étonnante de leur propre île » ajoutait Mark Yokoyama, co-fondateur de l’association Les Fruits de Mer. « Nous distribuerons des exemplaires imprimés gratuits de ces deux livres aux écoles maternelles locales dans le cadre du programme de distribution de livres 2023 de l’association. Nous prévoyons aussi de futurs livres Soualikids axés sur l’art et la culture de Saint-Martin, et davantage d’éditions sur les oiseaux et les créatures de l’île ». Rendez-vous demain à l’Amuseum Naturalis de Quartier d’Orléans dès 9h pour découvrir ces deux nouveaux ouvrages. Si l’évènement était maintenu à l’heure où nous écrivions ces lignes, en raison de l’approche de la tempête Tammy et de sa trajectoire changeante, l’association les Fruits de Mer se réserve le droit de reprogrammer la manifestation pour des raisons de sécurité. Si c’est le cas, nous vous tiendrons informés sur nos réseaux sociaux. _Vx

http://lesfruitsdemer.com

