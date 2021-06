Formation : Ambiance studieuse pour des employés de la société EME

Acquérir des compétences linguistiques en français pour mieux s’insérer dans son environnement professionnel. Tel est l’objectif de la formation dispensée dernièrement par la société Entreprise Maintenance et Entretien (EME), à treize de ses employés dont le français n’est pas la langue maternelle ou ayant besoin d’une remise à niveau.

Du mois de mars à la mi-mai 2021, Nathalie Taleb, enseignante/formatrice de Français Langue Etrangère a dispensé une formation de « Remise à niveau Français » à un groupe de 13 salariés de la société EME. « Cette formation, d’une durée de 112 heures, a permis aux personnes de mieux se familiariser avec le français, tant à l’écrit qu’à l’oral », précise-t-elle. « J’ai travaillé également sur l’axe de l’insertion professionnelle par l’obtention du permis de conduire, en partenariat avec l’Auto-Ecole, Blue Conduite. En clair, la formation « conduite langagière » propose un programme de français sur des objectifs spécifiques pour enseigner le français du code de la route. A la suite de cette formation, plusieurs personnes n’ont pas hésité à franchir le pas pour s’inscrire à l’examen. A ma plus grande satisfaction » !

EME : un véritable levier d’insertion professionnelle

Présent lors de la fin de la formation, Hubert Gorizia, responsable d’exploitation de l’Entreprise Maintenance et Entretien (EME), nous a présenté cette filiale de la Semsamar qui a vu le jour à Saint-Martin en 2009.

« Notre vocation première est l’intégration de personnes en difficulté d’emploi. En collaboration avec la Collectivité, nous avons effectué plusieurs missions, notamment la gestion des stades Jean-Louis Vanterpool à Marigot et Thelbert Carti à Quartier d’Orléans. Nous nous sommes occupés également du nettoyage des résidences de la Semsamar (espaces verts et parties communes), des kiosques sur le Front de Mer et du marché de la poissonnerie, du nettoyage des plages, etc.

Après le passage du cyclone Irma, des employés de la société EME Guadeloupe sont venus à Saint-Martin pour former nos salariés dans le domaine de la peinture en bâtiment. La demande était très forte sur l’île. Nous avons décroché plusieurs gros marchés pour la rénovation des résidences « La Sucrerie », « Les Surettes », « Les Manguiers » et « La Ravine Colombe. Une fierté pour EME ! »

Soucieuse du travail bien fait, l’Entreprise Maintenance et Entretien espère désormais obtenir de nouveaux marchés dans les jours et semaines qui viennent. Pour l’instant, c’est le calme plat ! _AF